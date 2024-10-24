Трофейная БМП эвакуирована в тыловой район для изучения.

Вооруженные силы России продолжают активную фазу штурмовых действий в районе Красноармейска (Покровск). В частности, действия ведутся около Селидово и вокруг упомянутого города. При этом украинское командование бросает туда все имеющиеся резервы, в том числе – оснащенные бронетехникой западного производства. Российское Министерство обороны выложило в сеть кадры, на которых можно увидеть российских солдат около БМП YPR-765 нидерландского производства, переданную ВСУ в рамках западной военной помощи.

На настоящий момент Покровское направление является для украинского командования наиболее «горячим» наравне с Курским. Поэтому они не стесняются бросать туда имеющиеся резервы, оснащенные западным вооружением. Так в руки российских штурмовиков группы армии «Центр» попала нидерландская БМП YPR-765, произведенная довольно ограниченной серией. Минобороны королевства передало часть своих боевых машин пехоты для нужд ВСУ, но крайне ограниченной партией. Подробности захвата ценной военной техники Минобороны РФ не сообщает.

Стоит отметить, что с большой долей вероятности боевая машина отправится в руки российских инженеров, которые будут обследовать трофей. Эта практика уже не является чем-то редким, так как в руки ВС РФ за последнее время попало значительное количество западной бронетехники и не только. Большую часть трофеев направляют в тыл для обследования и выработки наиболее перспективных тактик противодействия угрозе. Например, недавно в руки сотрудников УВЗ попал относительно целый немецкий ОБТ «Леопард 2A6», который был брошен бойцами ВСУ из-за проблем с двигателем или ходовой.