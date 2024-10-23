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g1tarist
Умеров призвал ГУР заниматься разведкой, а не военными закупками
Давно ходят слухи, что шеф военной разведки Украины в скором времени будет отправлен в отставку.

Одним из главных условий вступления Украины в Евросоюз называют борьбу с коррупцией, но Киев делает все, чтобы страна никогда не вступила в ЕС. Правительство Зеленского регулярно вздрагивает от коррупционных скандалов, которые случаются по несколько раз в год. Теперь подобная история затронула главу ГУР МО Кирилла Буданова* (* внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ). Об этом пишет американские издание The Washington Post, журналист которого взял интервью у главы Минобороны Украины Умерова.

Журналист издания Игнатиус взял интервью у главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова в ходе которого чиновник рассказал, что всеми закупками снаряжения для ГУР МО теперь будет заниматься непосредственно министерство. Ранее этим занималась фирма Special Techno Export, которая выступала в роли контрагента разведки и патронировалась лично Будановым*.

«Умеров рассказал мне, что он инициировал проверку STE и в итоге поставил её под прямой контроль Министерства обороны. Умеров сказал, что посоветовал Буданову* сосредоточиться на разведке, а не на закупках» - пишет Игнатиус.

Стоит отметить, что речь об отставке главы ГУР МО пока не идет, так как Буданов* довольно популярен в украинской среде и имеет значительный медийный вес. Правда с «курской авантюрой» генерала недавно обошли на повороте Зеленский и Сырский. Одновременно в сторону Буданова* идут обвинения со стороны военных в том, что разведка не дает всех данных о российской армии.

«Умеров сказал, что Буданов* – харизматичный генерал с большим количеством поклонников, и он останется на своём посту» - добавляет Игнатиус.

Стоит добавить, что западные партнеры Киева настаивают на снижении уровня коррупции в стране и в противном случае грозятся перестать финансировать Украину. Как стало известно Умеров недавно под соусом борьбы со взятничеством уволил нескольких своих замов.

#украина #умеров
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Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
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