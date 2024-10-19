Запуск запланирован на весну 2025 года.

Это станет второй попыткой после того, как их ракета Skylark L не достигла необходимой высоты на 700 метров в октябре 2022 года. Проблема тогда была связана с программным обеспечением. Компания подала заявку на получение лицензии для запусков с космодрома Saxavord на Шетландских островах, и ожидается, что разрешение будет получено к середине декабря. Saxavord стал первым космодромом в Великобритании, получившим лицензию для до 30 запусков в год.

Skyrora также работает над оценкой рисков для безопасного приводнения ракеты у шотландского побережья, что контролируется Организацией по управлению морской средой Великобритании.

Первый запуск Skylark L будет включать тестовую миссию для космической телеметрии, чтобы показать возможности ракеты в микрогравитации, которая продлится до 6 минут. Это открывает двери для клиентов, заинтересованных в суборбитальных полетах.

Skyrora также разрабатывает более мощную ракету Skyrora XL, которая сможет доставлять грузы на орбиты высотой от 500 до 1000 километров. Skyrora XL использует более сложные технологии, включая турбонасосные двигатели, в отличие от системы подачи топлива под давлением в Skylark L.

Работы по Skyrora XL идут полным ходом, и компания планирует завершить производство 1 ступени и провести вертикальные огневые испытания к середине 2025 года. Эти разработки не только ускоряют прогресс в космической отрасли, но и обещают новые коммерческие возможности для использования космического пространства.