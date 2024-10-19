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g1tarist
Китай активно развивает свою космическую программу и планирует исследовать даже Юпитер
Он ставит перед собой амбициозные задачи на ближайшее десятилетие.

В планы входят исследования Марса, Луны, астероидов и даже Юпитера. Одной из ключевых миссий станет Tianwen 2, которая направится к астероиду Камоалева для сбора образцов. Также запланированы миссии Chang'e 7 и Chang'e 8, которые будут искать водяной лед на Луне и тестировать технологии для использования лунных ресурсов.

Особое внимание уделяется Марсу. Китай планирует отправить миссию Tianwen 3 для сбора марсианских образцов и их доставки на Землю к 2028 году. Это станет одним из самых масштабных проектов, предполагающих запуск нескольких космических аппаратов, включая спускаемый и подъемный модули.

Кроме того, Китай намерен высадить своих тайконавтов на Луну к 2030 году, что может усилить конкуренцию с американской миссией Artemis 3 от NASA.

Китай также открыт для международного сотрудничества, предлагая другим странам участвовать в своих миссиях и предоставляя доступ к собранным космическим образцам для исследований.

Эти планы подчеркивают стремление Китая укрепить свои позиции в космической отрасли и расширить знания о космосе.

#китай #космос
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