Изделие предназначено для оборонной промышленности.

Эта плата, предназначенная для обороны, была разработана компанией "Технотех". Данная компания является одним из лидеров в этой области на территории республики. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев через свой Telegram-канал.

Печатная плата имеет впечатляющие размеры: её длина составляет 280 см, а ширина - 23 см, что в сумме даёт площадь 64,4 квадратных дециметра. По словам Зайцева, это сравнимо с высотой одного этажа здания.

Юрий Зайцев также отметил, что "Технотех" не впервые занимается производством нестандартных печатных плат и теперь может выпускать их серийно, в любых размерах.

Компания "Технотех" активно развивается, особенно после введения санкций, которые стали мощным стимулом для модернизации производства. В результате этого "Технотех" планирует увеличить свои производственные мощности в четыре раза.

Одним из направлений развития компании является импортозамещение. Зайцев упомянул, что уже сейчас в производстве используются два химических раствора собственного производства, которые полностью заменили зарубежные аналоги. Кроме того, в планах у "Технотех" создание собственного научного центра для проведения исследований в области радиоэлектроники.

Таким образом, "Технотех" укрепляет свои позиции на рынке и вносит значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности.