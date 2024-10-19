В настоящее время фиксируется резкий всплеск такой деятельности.

Украинские СМИ на востоке Харьковской области в районе Купянска заметно активизировались. Об этом сообщает российский военный эксперт Андрей Марочко. Сотрудники ЦИПсО начали вбрасывать фэйковые новости о ситуации вокруг города на внутренних украинских порталах и в «псевдопатриотических» российских блогах и пабликах.





Стоит отметить, что на Купянском направлении начались активные действия со стороны ВС РФ. Российские войска начали разрезание группировки ВСУ в районе города и по мнению ряда экспертов собираются организовать ВСУ котёл. Неудивительно, что на фоне таких событий украинские СМИ начала раскручивать маховик «ура-патриотических» вбросов.

Как предполагает Марочко, публикуемые сообщения и материалы украинской стороны позже могут быть использованы ЦИПсО для создания ложных обвинений в адрес России.