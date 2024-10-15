Вы ищете способ сократить время, проведенное за экраном смартфона? Новинка от Aragonite может стать вашим решением. Компания анонсировала выпуск электронной книги Aragonite Boox P6, которая выглядит как обычный мобильный телефон. Новое устройство поступит в продажу 21 октября. Aragonite Boox P6 разработана так, чтобы читать было удобно и безопасно для глаз. Устройство оснащено двумя кнопками на левой стороне — предположительно, это кнопка включения и кнопка для перелистывания страниц. Задняя панель информирует, что устройство поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. На передней части устройства расположен датчик или, возможно, вырез под громкоговоритель. Однако пока не ясно, обладает ли эта электронная книга базовыми функциями телефона. Это все, что известно на данный момент о новом продукте Aragonite. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, как эта уникальная электронная книга может помочь вам уменьшить цифровую зависимость.