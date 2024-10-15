Пожар локализован, производство возобновляется.

Производство нового популярного кроссовера Zeekr 7X было временно остановлено из-за пожара на заводе одного из ключевых поставщиков. Однако ситуация уже нормализовалась, и производство возобновлено.

Пожар произошел на заводе второго уровня, который поставляет комплектующие для электромобилей. Это могло бы привести к задержкам в поставках новой модели. Однако, как сообщил вице-президент компании Zeekr, Чжу Лин, благодаря оперативной помощи Zeekr, поставщик смог восстановить производство в полном объеме. Теперь завод Zeekr в Нинбо, провинция Чжэцзян, функционирует на максимальной мощности.

Несмотря на происшествие, последствия для компании оказались минимальными. Хотя пожар мог повлиять на количество регистраций новых автомобилей за последнюю неделю (снижение с 5800 до 3700), общий спрос на модель остается высоким. В первые 24 часа после начала продаж было зарегистрировано более 6000 заказов на Zeekr 7X, а к 7 октября число оплаченных заказов достигло 20 000.

В сентябре текущего года Zeekr установила новый рекорд, продав 21 333 автомобиля, что превысило предыдущий рекорд июня в 20 106 автомобилей. Это подтверждает растущий интерес к бренду и его продукции.