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g1tarist
Volkswagen Touareg продают в Китае со скидкой в 68% от рекомендованной цены для очистки складов
Так Volkswagen расчищает склады перед запуском Touareg 2025.

Volkswagen предлагает огромные скидки на модель Touareg в Китае, чтобы освободить место для новой версии 2025 года. Скидки достигают 68% от первоначальной стоимости, что позволяет покупателям экономить до 25 тысяч долларов на базовой версии с двигателем 2,0 литра при покупке в кредит.

Согласно информации от сотрудника компании Volkswagen Import Cars, новый Volkswagen Touareg 2025 будет официально представлен 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, Китай. Несмотря на это, автомобили уже доступны у дилеров, которые активно распродают модели 2024 года.

Покупатели, выбирающие модель с двигателем 3,0 литра, также могут рассчитывать на значительную экономию — скидка составляет 24,7 тысячи долларов. Однако стоит отметить, что такие скидки предоставляются только при покупке автомобиля в кредит. При оплате наличными скидка уменьшается на 4,2-5,7 тысячи долларов.

Новый Touareg 2025 уже поступил к дилерам и привлекает внимание покупателей не только ценой, но и улучшениями. Внешний вид автомобиля дополнен пакетом R-Line, а в салоне улучшены материалы отделки. Кроссовер получил новую медиасистему с расширенными функциями голосового управления и мощностью беспроводной зарядки для смартфонов увеличенной до 45 Вт. Также обновлены порты для зарядки — USB-A заменены на USB-C.

В плане технических характеристик новинки остаются прежними: Touareg 2025 продолжит оснащаться турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 литра мощностью 265 и 340 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion.

Таким образом, покупка Volkswagen Touareg в текущем году может стать выгодным вложением благодаря значительным скидкам и обновлениям в новой модели.

#авто #volkswagen #touareg
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