Он предлагается по цене менее €30 000.

Автомобиль может похвастаться запасом хода до 293 км на одной зарядке, что делает его большим выбором для долгих поездок. Покупателям доступны две версии: Trend за €28 350 и Limited за €29 750. Обе комплектации оснащены мощным электродвигателем на 136 л.с. и аккумулятором на 43,6 кВт•ч, поддерживающим быструю зарядку до 100 кВт.

Это авто выделяется своей грузоподъемностью в 726 кг и способностью тянуть прицепы весом до 750 кг. Его размеры увеличены: длина составляет 4278 мм, что на 118 мм больше предыдущей модели, а грузовой объем увеличен до 2,9 м3, что на 25% больше. Ford E-Transit Courier может перевозить длинные грузы более 2,6 метров.

В салоне установлена современная приборная панель Digiboard, объединенная с главным экраном общей диагональю 24 дюйма. Версия Limited дополнительно оснащена 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обогревом сидений и лобового стекла, беспроводной зарядкой для смартфонов и зимним пакетом.



