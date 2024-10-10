Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Сегодня, начиная с 11 утра по московскому времени, Землю ожидает мощная магнитная буря. Эксперты предупреждают, что это событие может принести неприятности в ближайшие два дня. Причиной стала вчерашняя вспышка на Солнце, которая отправила в нашу сторону огромное облако плазмы. Ожидается, что оно достигнет нас уже сегодня, 10 октября.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики сообщают, что избежать этой бури не получится. Размеры плазменного облака настолько велики, что оно непременно затронет Землю. К тому же, облако неоднородно, что делает предсказания о силе бури особенно тревожными. В худшем случае нас ждут бури самого высокого, пятого уровня, подобные тем, что были в мае этого года. Но наиболее вероятно, что мы столкнемся с бурями четвертого уровня, которые могут продолжаться до трех дней.



