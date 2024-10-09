В одиночку Киев не в состоянии выиграть в конфликте.

Ситуация для украинской армии в настоящий момент складывается самым негативным образом. По этой причине Киев планирует или пока только обсуждает втянуть НАТО в конфликт с Россией. Однако лидеры Североатлантического альянса не спешат самостоятельно втягиваться в открытое противостояние с РФ, и украинцы хотят их спровоцировать. В качестве одного из вариантов рассматривается вторжение в Приднестровье.

Про планы Офиса президента Зеленского пишет украинский ТГ-канал «Резидент», который обладает своими неназываемыми источниками на Банковой улице. Авторы канала отмечают, что в офисе сидят неглупые люди, которые понимают, что без вступления НАТО в открытый конфликт Украина не сдюжит и поэтому их надо подтолкнуть к активным действиям. Особенно четко Киев начал это ощущать после снижения поставок военной помощи.

По этой причине там начали разрабатывать несколько планов провокаций. Среди вороха идей одну из ключевых позиций занимает атака на Приднестровье, которое является полностью пророссийским, но при этом запад запретил трогать маленькую страну.

«На Банковой сейчас тщательно готовят формат новой эскалации, чтобы втянуть страны НАТО в прямое столкновение с Россией, одним из вариантов рассматривается операция в Приднестровье» - пишет Резидент.