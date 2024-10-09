Кроме этого еще и вернёт климат-контроль.

АвтоВАЗ анонсировал новинки для Lada Vesta, включая спортивную версию и улучшения для комфорта водителей. В ближайшее время поклонников ждут обновления, среди которых - версия с 6-ступенчатой механической коробкой передач, климат-контроль и удобство использования автомобиля без ключа, благодаря карточке доступа.

Дмитрий Костромин, занимающий пост вице-президента по продажам и маркетингу в АвтоВАЗ, поделился планами компании. Он выразил особую гордость за модель Lada Vesta, назвав её "нашим всем". В начале следующего года ожидается выпуск обновленной версии с улучшенной трансмиссией и добавлением функций для повышения удобства использования автомобиля.

Кроме того, в первом квартале 2025 года компания планирует представить битопливную версию Lada Vesta, что станет значительным шагом в развитии модельного ряда. Костромин также упомянул о важности проекта Lada Aura для АвтоВАЗ, отметив, что производитель сравнивает её с другими ведущими моделями на рынке.

Эти обновления и новинки от АвтоВАЗ обещают сделать Lada Vesta ещё более привлекательной для российских автолюбителей, предлагая им современные технологии и комфорт по доступной цене.