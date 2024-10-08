Покровск уже не нужен, нужен Курск.

Несмотря на серьезные проблемы на западе Донецкой народной республики в районе Покровска командование ВСУ направит дополнительные силы для удержания совсем других территорий. Стало известно, что Зеленский поручил Сырскому оборонять не стратегически важное направление, а удерживать занятые земли Курщины. Это нужно президенту Украины для создания медийного эффекта и выбивания под это новых пакетов помощи. Об этом сообщает ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на источники внутри Офиса президента.

Опять в Киеве началась игра, когда медийный эффект важнее военного и политики решают куда именно пойдут резервы. При этом их не смущает, что Покровское направление «сливается» и пока конца-края этому не видно. ВС РФ штурмуют Селидово, окружают Покровск и почти взяли Торецк, Курахово постепенно окружают.

«Наш источник сообщает, что Зеленский продолжает требовать от Главкома Сырского удерживать любой ценой Курские территории, даже на фоне катастрофы на донбассе. Зеленскому важна пиар составляющая, что наступление 2024 удачное, вон сколько мы держим русских территорий, а про поражения на Донбассе принято не вспоминать. Якобы их нет» - пишут на «Легитимном».

Банковую также не смущает, что возможные резервы могли бы повлиять на ситуацию на Покровском направлении. Их сегодняшняя цель — это показать западному миру, что украинская армия способна наносить удары по России, но при этом умалчивают, что за время «курской авантюры» потеряли гораздо больше земли и населённых пунктов. В сети курсирует версия, что Зеленский пытается «дотянуть» до выборов в США, чтобы помочь покровителям из демократической партии победить и занять Белый дом на еще один срок.