И эта тенденция, видимо, сохранится.

Стоимость флагманских смартфонов в ближайшем будущем может вырасти. Это связано с увеличением цен на производство чипов, которые становятся всё более совершенными. В частности, речь идет о новых моделях процессоров Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, которые обойдутся производителям дороже, чем их предшественники.

Ключевой момент здесь – переход на более тонкий техпроцесс 2 нм, который позволяет делать чипы еще мощнее и эффективнее. Однако это также делает их производство значительно дороже. Компания TSMC, которая является одним из крупнейших производителей чипов в мире, планирует взимать более 30 000 долларов за производство одной 300-мм пластины на новом техпроцессе. Это значительно выше, чем стоимость текущих пластин, и в два раза дороже, чем производство на предыдущих техпроцессах.

Такое повышение цен неизбежно скажется на стоимости конечных продуктов – в данном случае, смартфонов. Первыми новые, более дорогие чипы получат топовые модели, что приведет к увеличению их цен для потребителей.

Ожидается, что первые устройства с 2-нанометровыми чипами появятся на рынке не скоро. Даже компания Apple, известная своими инновациями, может начать использовать такие чипы не раньше 2026 года. Другие производители, как предполагается, выпустят свои продукты на основе нового техпроцесса еще позже, возможно, в 2028 году.