Самая доступная версия внедорожника Exeed VX появилась у дилеров через 1,5 месяца после премьеры.

Дилеры начали продажу самой бюджетной версии внедорожника Exeed VX. Эта модель, названная Prestige, стала доступна покупателям спустя полтора месяца после её официального представления. Стоимость новинки составляет 5,9 млн рублей, что на 650 тыс. рублей дешевле топовой версии President.

Представители дилерского центра "Санрайз Групп Пискаревский" поделились новостью о поступлении автомобилей. Они отмечают, что появление более доступной комплектации сделает бренд Exeed привлекательнее для широкого круга покупателей, снизив порог входа на рынок. Ожидается, что доля продаж внедорожника в комплектации Prestige может достигнуть 40%.

Версия Prestige отличается от более дорогой President отсутствием некоторых опций, таких как автозатемняемое зеркало заднего вида, системы ионизации и ароматизации воздуха, автопарковщик, дополнительные подушки безопасности и розетка на 12В спереди. Также в этой комплектации не предусмотрены бесплатные сервисы Exeed Connect. Однако в техническом плане внедорожник остался без изменений: он оснащён 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.



