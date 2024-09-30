Это значит, что скоро автомобили начнут дорожать.

С 1 октября в России вступают в силу новые правила для автовладельцев. Правительство решило увеличить утилизационный сбор на автомобили. Это значит, что при покупке машины придется заплатить больше. Основная ставка остается прежней - 20 тыс. рублей, но в зависимости от возраста, объема и типа двигателя авто, сумма может значительно вырасти.

Для новых машин с двигателем до 1 литра сбор увеличится почти в два раза и составит 150,2 тыс. рублей. Если машина старше трех лет, сбор подскочит до 383,4 тыс. рублей. Эти изменения затронут как импортные, так и отечественные автомобили.

Однако есть и хорошие новости. Для личного ввоза автомобилей сохранятся льготные условия. Если машина новая или ей не более трех лет с двигателем до 3 литров, сбор будет всего 3,4 тыс. и 5,2 тыс. рублей соответственно. Также стоит отметить, что отечественные производители могут рассчитывать на частичную компенсацию сбора, в зависимости от того, насколько их производство находится в России.

В будущем утильсбор будет расти. Уже в октябре 2024 года его размер увеличится на 70–85%, а потом каждый год будет подниматься на 10–20% до 2030 года. Это решение принято для стимулирования обновления автопарка страны и поддержки отечественного автопрома.