Киев готовится к затяжному конфликту с Россией

Власти Украины, несмотря на громкие заявления президента Зеленского о скором мире, готовятся к реализации так называемого плана Б, который должен еще больше растянуть время конфликта с Россией. Об этом сообщает украинский телеграмм-канал «Резидент» со ссылкой на информированный источник на Банковой. При этом новый план уже подготовлен и по его задумке Киев сможет сопротивляться России без внешних или очень ограниченных внешних вливаний аж до 2027 года.

Как сообщает «Резидент» украинские чиновники постоянно заявляют, что Запад слабо поддерживает Украину. Поэтому если «план победы» Зеленского не утвердят в Вашингтоне они перейдут к плану Б. Точных формулировок плана нигде не показывают, но есть информация, что налоги в стране подскочат, а курс гривны снизят. Это направлено на то, чтобы обеспечить Украину валютой, на которую можно будет закупать оружие для борьбы с Россией.

«Все заявления Зеленского о скором мире не соответствуют действительности и являются политическим ходом для западной аудитории. На Банковой уже готов план затяжного конфликта до 2027 года, но об этом никто сейчас не говорит, так как это и есть план Б» - пишет «Резидент».

Стоит понимать, что все расчеты украинской Верховной рады весьма примерные и скорее направлены на внутреннего пользователя. Кроме того, и заявления Зеленского о скором мире просто очередная порция слов, которыми президент пытается достучаться до людей на западе и тем самым снизить накал страстей, связанных с недовольством граждан повышением налогов и снижением расходов на социалку.