Теперь оплатить проезд по автодорогам ЦКАД и М-12 «Восток» стало еще проще – достаточно использовать портал «Госуслуги». Если вы проехали по этим трассам, не забудьте заплатить за проезд в течение пяти дней. Минтранс России, «Автодор» и Минцифры объединили усилия, чтобы сделать систему уведомлений более удобной. Теперь, чтобы узнать о поездках и оплатить их, вам нужно всего лишь добавить номер вашего автомобиля в личный кабинет на «Госуслугах» и обновить приложение до последней версии. Сведения о вашей поездке появятся в течение суток.

Как это работает? Когда вы проезжаете по ЦКАД или М-12, система фиксирует номер вашего авто и передает данные на портал госуслуг. Затем информация о проезде и необходимости оплаты поступает в ваш личный кабинет на «Госуслугах», а также в другие сервисы, включая банки и системы регистрации штрафов. Вы получаете уведомление и можете заплатить прямо через интернет, не выходя из дома.