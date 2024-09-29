Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Оплатить проезд по ЦКАД или М-12 «Восток» теперь можно будет через «Госуслуги»

Задолженность требуется оплатить в течение 5 дней.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Теперь оплатить проезд по автодорогам ЦКАД и М-12 «Восток» стало еще проще – достаточно использовать портал «Госуслуги». Если вы проехали по этим трассам, не забудьте заплатить за проезд в течение пяти дней. Минтранс России, «Автодор» и Минцифры объединили усилия, чтобы сделать систему уведомлений более удобной. Теперь, чтобы узнать о поездках и оплатить их, вам нужно всего лишь добавить номер вашего автомобиля в личный кабинет на «Госуслугах» и обновить приложение до последней версии. Сведения о вашей поездке появятся в течение суток.

Как это работает? Когда вы проезжаете по ЦКАД или М-12, система фиксирует номер вашего авто и передает данные на портал госуслуг. Затем информация о проезде и необходимости оплаты поступает в ваш личный кабинет на «Госуслугах», а также в другие сервисы, включая банки и системы регистрации штрафов. Вы получаете уведомление и можете заплатить прямо через интернет, не выходя из дома.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

автодор м-12 цкад
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
27
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
10
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
9
В России прошли испытания дрона "Гортензия", способного уничтожить Abrams выстрелом из РПГ
4
Серия Honor Magic 7 дебютирует уже в следующем месяце
+
Intel, по её мнению, нашла причину нестабильности процессоров 13-14-го поколений
10
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
1
Новый электролит обещает создать экологически чистые аккумуляторы
+
По данным NICB, воры не хотят угонять электромобили из-за сложности взлома и систем отслеживания
+
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
4
Honor анонсирует свой новый телефон с повышенной прочностью — Honor X9c
+
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
+
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
10
3-й патч ПК-версии God of War: Ragnarok вносит исправления связанные с использованием VRAM
1
DARPA разрабатывает беспилотник, способный поднимать груз до 35 тонн
2
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
1
Выход iOS 18.0.1 уже не за горами и в ней будут исправлены ошибки
+
Forbes: Первые дроны-базуки ВС РФ были замечены в районе Угледара
+
Ученые считают, что на карликовой планете Церера может существовать жизнь
5
Эмулятор Ryujinx позволяет запустить The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom частотой выше 120 FPS
+
ВКС РФ ювелирным бомбометанием поразили расположение 14-й бригады ВСУ в Купянске
+

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
69
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
10
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
16
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
56
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
16
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
87
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
05:26
Ты хоть догоняешь как тяжко разбирать твой обоссаный бред пословесно? Изыди уже.
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
Gamandril
05:25
"Десятки крупных и не очень производителей соревнуются за европейский и американский рынки, полагаясь на довольно специфический подход к выбору комплектующих." Что это за говно и кого оно должно колых...
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
Sergey Yakovlev
05:23
Помню лет 10 назад тролли в инете писали - нефтемагнаты не пропустят проекты с ветряками и солнечными элементами. Где же вы эти писаки сейчас, переобулись
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
Gamandril
05:22
Что за говно ты опять тут выдал? Мухи должны летать отдельно от котлет и тупорылость тут выдавать за якобы экспертное мнение тоже бессмысленно. Кому мать твою интересно что там интересно рядовым польз...
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
Gamandril
05:14
Педег детектед - рашкой зовет самую большую страну на иносранише.
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
johnnie74
04:40
А 64 Гб это типа много ? И скока это будет стоить? Ой, а сколько "любой на 1700" максимально памяти поддерживает? А мне вот оптимально 4 слота по 32 Гб, а лучше 8 слотов забить. Ии ?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
lewile
04:40
У них последнее время все игры делаются на коленке, только чтоб в тираж пошла. А если бабло пошло значит будут допиливать, а нет ну и так сойдет
ABC News: В США фиксируют подготовку Израиля к наземному вторжению в Ливан
linux4ever
04:39
На элитрупе вообще хрен что разгонишь.
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
Александр Коробкин
04:27
Нет, просто в "Рашке" еще сто лет назад поняли, что станции необходимо строить вы ближе к потребителям.
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
Александр Коробкин
04:25
Вырабатывается переменка. Везде, кроме как для маломощных потребителей.
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем