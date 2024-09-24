Правда, с учетом потери машины в цене за это время.

Эксперты выяснили, что за 5 лет обслуживание этого внедорожника потребует больше средств, чем стоит сам автомобиль. В год расходы составят около 383 тыс. рублей, а за 5 лет - примерно 1,92 миллиона рублей. Это значит, что каждый километр пути обойдется в 19,17 рубля.

Такие расчеты касаются модели "Хантер" в исполнении "Экспедиция", которая стоит 1,77 миллиона рублей. В расчет включены затраты на страховку, бензин, шины, обслуживание, ремонт, налоги и другие сборы. Анализ предполагает использование автомобиля в Москве с ежегодным пробегом в 20 тыс. км.

"Хантер" в версии "Экспедиция" выделяется оранжевым цветом. У него есть багажник на крыше, усиленные бампера, а также лебедка и тягово-сцепные устройства. Кроме этого авто может похвастать защитой рулевых тяг и порогов, блокировкой дифференциала заднего моста и особыми шинами Maxxis.