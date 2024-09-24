Недавно он выполнил первый рейс на экологически чистом топливе SAF.

Китай делает большой шаг вперед в области экологии и авиации. Впервые китайский пассажирский самолет COMAC C919 совершил рейс, используя новый вид топлива - экологически чистое SAF. Это событие произошло 19 сентября, когда авиакомпания China Eastern Airlines заправила этот самолет таким топливом и отправила его из Пекина в Шанхай.

Этот шаг является частью большого плана по внедрению безопасного эко-топлива в авиацию. В Пекине даже провели специальную церемонию, чтобы отметить начало этого пилотного проекта. В рамках проекта, который будет длиться до конца 2025 года, планируется увеличить количество авиакомпаний и самолетов, использующих SAF.

Важно отметить, что все используемое экологическое топливо прошло строгую проверку и получило сертификат летной годности от Управления гражданской авиации Китая. Это значит, что безопасность полетов на таком топливе гарантирована.

Компания China Aviation Oil получила строгие указания контролировать качество экологического топлива. Это подчеркивает серьезность подхода к вопросу экологии и безопасности.

Таким образом, Китай активно внедряет инновации в авиацию, делая акцент на экологичности и безопасности. Этот проект не только снизит вредные выбросы в атмосферу, но и станет примером для других стран мира.