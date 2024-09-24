Импортозамещение продолжается.

Россия активно развивает собственные технологии. Важным шагом в этом направлении стало создание системы мониторинга авиадвигателей "Хорус". Эта система призвана заменить устаревшее ПО Sage, которое использовалось с 90-х годов. "Хорус" разработан в 2023 году и является частью усилий по импортозамещению.

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ поддержать использование "Хоруса" в России и за рубежом. Это решение поможет не только обновить технологическую базу в авиастроении, но и укрепить позиции России на международном рынке.

"Хорус" предлагает современное решение для мониторинга авиадвигателей, что крайне важно для безопасности и эффективности полетов. Эта система заменит иностранное ПО и позволит России стать более независимой в этой важной области.

Введение "Хоруса" на рынок - это большой шаг вперед для отечественной авиационной индустрии. Ожидается, что это решение найдет широкое применение как внутри страны, так и за ее пределами, укрепляя технологическую независимость России.