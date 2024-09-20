Сервис виртуальных рабочих мест охватит более чем 150 тысяч сотрудников банка.

Теперь для работы своих более чем 150 тысяч сотрудников банк будет использовать российскую платформу Termidesk от компании «Увеон — облачные технологии», которая является частью «Группы Астра». Это решение позволит банку не только обеспечить высокую надежность и удобство работы для своих сотрудников, но и сделать шаг к полной независимости от зарубежных технологий.

Termidesk выделяется своей способностью обрабатывать большие объемы подключений — более 100 тысяч одновременно. Это стало возможным благодаря уникальному протоколу доступа Tera, который обеспечивает стабильное соединение даже при низкой скорости интернета. Одной из главных особенностей платформы является компонент «Агрегатор», который упрощает управление системой и повышает ее отказоустойчивость.

Переход на Termidesk происходит плавно и незаметно для сотрудников, благодаря тщательной работе команды «Астра Консалтинг». Они заботятся о том, чтобы каждый этап внедрения проходил без сбоев, сохраняя привычный порядок работы.

Кирилл Меньшов, занимающий высокую должность в Сбербанке, подчеркнул важность внедрения качественных российских продуктов. По его словам, это не только укрепляет стабильность услуг для клиентов, но и создает лучшие условия для сотрудников, способствуя повышению общей эффективности работы. Вполне возможно, что к началу 2025 года большинство сотрудников банка будут переведены на новую систему.