Командир отряда космонавтов Роскосмоса, Олег Кононенко, поделился, что, несмотря на то что МКС постепенно устаревает, специалисты тщательно следят за состоянием российского сегмента станции.
Одна из главных проблем - это "жирок", или, проще говоря, накопление лишних вещей и оборудования, что приводит к критической нехватке места для хранения. Земля старается отправлять на борт все необходимое, в том числе запасные приборы на случай их поломки.
Помимо этого, МКС постоянно обновляется: увеличивается количество научных экспериментов, для которых требуется современное оборудование. Это оборудование часто устанавливается в жилых зонах, что еще больше сокращает свободное пространство.
В течение года на станции проводились работы по устранению возникающих проблем и продлению срока службы оборудования. Специалисты внимательно следят за состоянием корпуса МКС, используя специальное оборудование для исследования металла модулей. Безопасность экипажа - это приоритет, поэтому за состоянием станции наблюдают особенно тщательно.
Кононенко подчеркнул важность этих мероприятий, указывая на строгость и внимательность, с которой специалисты подходят к обслуживанию МКС. Это помогает обеспечить безопасность и эффективность работы станции, несмотря на ее возраст и постоянно растущие требования к функциональности.