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На МКС астронавты сталкиваются с проблемами возраста станции и постоянной нехваткой свободного места
Международная космическая станция (МКС) сталкивается с проблемами из-за своего возраста и нехватки места для хранения.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, Олег Кононенко, поделился, что, несмотря на то что МКС постепенно устаревает, специалисты тщательно следят за состоянием российского сегмента станции.

Одна из главных проблем - это "жирок", или, проще говоря, накопление лишних вещей и оборудования, что приводит к критической нехватке места для хранения. Земля старается отправлять на борт все необходимое, в том числе запасные приборы на случай их поломки.

Помимо этого, МКС постоянно обновляется: увеличивается количество научных экспериментов, для которых требуется современное оборудование. Это оборудование часто устанавливается в жилых зонах, что еще больше сокращает свободное пространство.

В течение года на станции проводились работы по устранению возникающих проблем и продлению срока службы оборудования. Специалисты внимательно следят за состоянием корпуса МКС, используя специальное оборудование для исследования металла модулей. Безопасность экипажа - это приоритет, поэтому за состоянием станции наблюдают особенно тщательно.

Кононенко подчеркнул важность этих мероприятий, указывая на строгость и внимательность, с которой специалисты подходят к обслуживанию МКС. Это помогает обеспечить безопасность и эффективность работы станции, несмотря на ее возраст и постоянно растущие требования к функциональности.

#космос #мкс
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