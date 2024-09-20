По сравнению с текущими коробками для Core 14-го поколения новая выглядит оригинальнее.

Intel готовит к выпуску новые процессоры Core Ultra 200, и первое, что бросается в глаза - их упаковка. Она выполнена в чёрно-синих тонах с точечным узором. Этот дизайн выбран не только для флагманской модели Core Ultra 9 285K, но и для всех остальных версий с возможностью разгона.

В октябре компания планирует представить только процессоры с разблокированным множителем. Остальным придётся подождать до января следующего года.

Новая упаковка выделяется на фоне предыдущих коробок 14-го поколения Core от Intel. Компания уже имела опыт изменения дизайна упаковки после запуска продукта, так что не исключено, что и в этот раз мы увидим что-то новое после первого релиза.

Официальный анонс процессоров запланирован на 10 октября, а в продаже они появятся две недели спустя, 24 октября.