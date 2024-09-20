Особых перемен по части внешнего вида не ожидается.

Скоро на рынке появится обновленный седан Honda Accord 2025 года. Эта модель не будет сильно отличаться внешне или по техническим характеристикам от предыдущей, выпущенной в Китае в мае 2023 года. Главное новшество — это усовершенствованный комплекс помощи водителю Honda SENSING 360+. Среди его функций — адаптивный круиз-контроль, который теперь будет работать совместно с подробными картами навигации.

Honda Accord предлагается с двумя вариантами двигателей. Базовая модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором. Топовая версия — это гибрид с 2,0-литровым двигателем, мощностью 207 лошадиных сил. Гибридный Accord может проехать на одной зарядке до 82 километров, при этом его средний расход топлива составляет всего 4,88 литра на 100 км.

Официальная презентация новинки запланирована на 26 сентября. Возможно, производитель предложит новые комплектации, чтобы сделать автомобиль еще привлекательнее для покупателей.