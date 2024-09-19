Но производство могут перенести на другую площадку.

Volkswagen планирует прекратить выпуск модели Passat и рассматривает возможность закрытия или продажи одного из своих заводов в Китае. Это решение связано с трудностями, возникающими из-за избытка производственных мощностей на самом большом автомобильном рынке мира.

Известно, что производство Passat может быть перенесено с завода SAIC Volkswagen в Нанкине на другой завод в провинции Цзянсу. Пока не ясно, когда это произойдет и закроют ли завод в Нанкине полностью или же его продадут. Некоторым сотрудникам предложат переезд на работу в Ичжэнь, где выпускают популярные седаны Lavida.

Также Volkswagen ищет способы увеличить продажи марки Skoda, доля которой снизилась с 17% в 2018 году до 1% от общего объема продаж SAIC-VW.

Сообщается, что компания не подтверждает информацию о закрытии двух заводов в Нанкине и Нинбо, распространенную агентством Bloomberg News, называя ее слухами.

Эти изменения в стратегии Volkswagen свидетельствуют о переосмыслении компанией своего присутствия на китайском рынке и поиске новых путей для оптимизации производства и увеличения продаж.