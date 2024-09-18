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Центральный ядерный полигон на Новой земле полностью подготовлен к испытаниям
Об этом заявил начальник центрального ядерного полигона России.

Центральный ядерный полигон на архипелаге Новая земля полностью готов к проведению испытаний мегатонного ядерного оружия спустя 34 года. Об этом заявляет Андрей Синицин, являющийся начальником стратегического объекта. При этом военный отмечает, что к испытанию готово вообще все, включая лаборатории и прочую материально-техническую базу.

Стоит отметить, что 17 сентября 2024 года полигону исполнилось ровно 70 лет с момента проведения первого испытания мегатонного ядерного боеприпаса. Однако последние испытания проводились на Новой земле аж в 1990-м году и с тех пор Россия подписала мораторий на непроведение подобных испытаний. До осени прошлого года РФ продлевали свое участие в моратории, но из-за действий США были вынуждены выйти из него. По этой причине полигон полностью привели в работоспособное состояние и подготовили к испытаниям.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания» - рассказывает контр-адмирал Синицын.

Предполагается, что западные страны с большой осторожностью и опаской относятся к испытаниям ядерного вооружения Россией и что их проведение будет ответом на разрешение США и Британии для ВСУ на применение ракет средней дальности для ударов по РФ. Однако эта информация не является официальной и является одной из версий необходимости подготовки полигона. Стоит при этом добавить, что летом РФ уже проводила испытания с имитациями сбросов тактического ядерного оружия в южных регионах страны.

#россия #ядерный полигон
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