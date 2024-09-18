Видимо, второй фазы «контрнаступа» не будет.

Ряд российских аналитиков и военных экспертов в течении долгого времени рассказывал про то, что Курская операция ВСУ — это только первый шаг и стоит ждать нападения на других направлениях. В частности, рассказывали про Запорожье, которое стало для украинских военных лакомой целью из-за Запорожской АЭС. Однако нового массированного контрнаступления ВСУ похоже ждать не придется, так как Сырский перебрасывает резервы с этого направления на Покровское и на Курщину. Об этом пишет украинский ТГ-канал «резидент» со ссылкой на украинский Генштаб.

Как сообщает телеграмм-канал, украинская армия терпит серьезные поражения на Курском и Покровском направлении и это приводит к большой убыли личного состава. Чтобы восполнить недостаток списочного состава и обеспечить стабилизацию ЛБС главком Сырский принял решение отправить туда резервы, которые готовились к предположительному удару по российской части запорожской области.

«Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область и Покровск, у ВСУ нет возможности начать наступление на Запорожскую АЭС из-за больших потерь. Сейчас главком пытается стабилизировать восточный фронт и удержать позиции в Курской области, где ВС РФ начали контрнаступление и выдавливает ВСУ» - сообщает «Резидент».

Стоит отметить, что обстановка для украинцев, напряженная не только на вышеобозначенных направлениях, но и в районе Часова Яра, а также около Купянска и Оскольского водохранилища. При этом Зеленский отдал приказ Сырскому стабилизировать ситуацию на Донбассе и в Курщине, так как собирается посетить временно занятую украинцами часть ДНР. Пока не сообщается куда именно направится президент Украины, но есть особая примета, что куда бы ни прибыл Зеленский, то этот участок ЛБС почти сразу оказывается в руках ВС РФ.

Стоит добавить, что Зеленский не просто так стремится посетить часть ДНР, а с прицелом на дальнейшую поездку в Вашингтон. Для более выгодной переговорной позиции ему необходимо рассказать про успехи ВСУ, которые не блещут результатами за последний месяц.