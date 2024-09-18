Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Главком ВСУ перебрасывает резервы с Запорожья на Покровское направление
Видимо, второй фазы «контрнаступа» не будет.

Ряд российских аналитиков и военных экспертов в течении долгого времени рассказывал про то, что Курская операция ВСУ — это только первый шаг и стоит ждать нападения на других направлениях. В частности, рассказывали про Запорожье, которое стало для украинских военных лакомой целью из-за Запорожской АЭС. Однако нового массированного контрнаступления ВСУ похоже ждать не придется, так как Сырский перебрасывает резервы с этого направления на Покровское и на Курщину. Об этом пишет украинский ТГ-канал «резидент» со ссылкой на украинский Генштаб.

Как сообщает телеграмм-канал, украинская армия терпит серьезные поражения на Курском и Покровском направлении и это приводит к большой убыли личного состава. Чтобы восполнить недостаток списочного состава и обеспечить стабилизацию ЛБС главком Сырский принял решение отправить туда резервы, которые готовились к предположительному удару по российской части запорожской области.

«Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область и Покровск, у ВСУ нет возможности начать наступление на Запорожскую АЭС из-за больших потерь. Сейчас главком пытается стабилизировать восточный фронт и удержать позиции в Курской области, где ВС РФ начали контрнаступление и выдавливает ВСУ» - сообщает «Резидент».

Стоит отметить, что обстановка для украинцев, напряженная не только на вышеобозначенных направлениях, но и в районе Часова Яра, а также около Купянска и Оскольского водохранилища. При этом Зеленский отдал приказ Сырскому стабилизировать ситуацию на Донбассе и в Курщине, так как собирается посетить временно занятую украинцами часть ДНР. Пока не сообщается куда именно направится президент Украины, но есть особая примета, что куда бы ни прибыл Зеленский, то этот участок ЛБС почти сразу оказывается в руках ВС РФ.

Стоит добавить, что Зеленский не просто так стремится посетить часть ДНР, а с прицелом на дальнейшую поездку в Вашингтон. Для более выгодной переговорной позиции ему необходимо рассказать про успехи ВСУ, которые не блещут результатами за последний месяц.

#сво #всу
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
5
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
2
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
1
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Правительство США ежедневно выплачивает 3 млрд долларов процентов по своему государственному долгу
2
В Петербурге начнут производить промышленных роботов для автоматизации серийных производств
+
Пользователи Linux жалуются, что драйверы AMD стали слишком большими и начали вызывать проблемы
3
Драйвер AMD для Linux достиг 6 миллионов строк кода, приводя к таймауту загрузки на старых ПК
+
В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
16
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
368
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
79

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
15:41
Так сфотай свои 14900K и 4090, или ты тоже из нетрадиционных звездоболов?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:40
"А когда народ сам, кого то, хоть в одной стране мира смещал?))" Народ может, но для этого, должно быть ядро из бывших или действующих силовиков, поддерживающих мятеж, что бы могли организовать толпу,...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
FelsheR-BANz
15:38
ты так все заготовки не вываливай, у нас тут дури много, может картинок не хватить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Китя
15:35
Так проверяем процессоры. а не мощность видеокарт.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Cowboy Huggies
15:34
Для меня вархаммер это в первую очередь игра-стратегия, которая вполне ничего, а тут выпустили какой-то непонятный шутер, поиграл 15 минут и захотел его уже удалить.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
FelsheR-BANz
15:34
У нас дорого, 6 кубов березы (полный грузовичок) 13.500 по весне отдавал. И это рассыпухой, если уложить на треть точно меньше.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:32
Лол, ну если всё путём, что же это наркакинисимус закрыл выезд свободным гражданам и ловит их на границе?)) Почему-то по одиночке предпочитают через Тису переправляться, где их в спину расстреливают....
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Андрей Андреев
15:32
Да почти 90% водителей используют смартфоны во время движения, для разговоров для написания и только в остальных случаях для навигации, во всяком случае 80 процентов ДТП на дорогах России это от того ...
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
FelsheR-BANz
15:32
Я в курсе от кого у меня минусы), лови плюс я тоже вора и артема минусую, если не забуду. Но у меня всего 2 аакаунта, этот и на даче. Так что с вами не конкурировать.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апрарар Воролл
15:27
1155 сложнее гнать по памяти, 1150 в пару кликов. Редко 2666 но встречаются, 2400 чаще, 2133 вообще на изи найти ддр3 Эти данные разбора кучки китайского самсунгорефаба
Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем