А еще успешно приземлила ракету Falcon 9.

SpaceX совершила очередной успех, запустив в космос два навигационных спутника для Европы и вернув на Землю ракету Falcon 9. Это событие стало знаковым: ракета успешно приземлилась уже в 22-й раз, демонстрируя возможности многоразового использования.

Запуск произошел 18 сентября 2024 года с территории США, с базы на мысе Канаверал, в 01:50 по московскому времени. Спутники, предназначенные для группировки Galileo, успешно достигли орбиты. Это важный шаг для европейской навигационной системы, расширяющий её возможности.

Всего через 8,5 минут после старта ракета Falcon 9 вернулась и приземлилась на автоматическую морскую платформу.

SpaceX подтвердила успешное выполнение миссии и возвращение первой ступени ракеты. Этот запуск стал уже 22-м для данной ступени, что лишь на один запуск меньше рекорда компании.



