Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила подозрительные действия во время аукциона, связанного с национальным проектом "Цифровая экономика". Этот аукцион был направлен на улучшение процессов печати, копирования и сканирования в органах государственной власти Московской области. В ходе проверки выяснилось, что две организации - ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и компания "Нетворкс" - могли нарушить правила конкуренции. Они подозреваются в договоренности между собой, что противоречит антимонопольному законодательству.

Стоимость контракта, о котором идет речь, составляет более 71 миллиона рублей. Если будет доказано, что эти организации действительно нарушили закон, им грозят крупные штрафы. Эти меры предусмотрены для того, чтобы поддерживать честную конкуренцию и предотвращать сговоры, которые могут навредить экономике и обществу.

Такие случаи показывают, насколько важно контролировать соблюдение законов в сфере экономики и технологий. ФАС продолжает работу в этом направлении совместно с правоохранительными органами, чтобы обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.