Гипотезу сформировал астроном из Военно-морской обсерватории США.

Ученые предложили новую теорию, которая может объяснить, почему Марс выглядит так, как выглядит. Они считают, что за его уникальный рельеф может быть ответственен пропавший спутник, получивший название Нерио. Эта идея принадлежит Майклу Эфроимскому, астроному из Военно-морской обсерватории США. Майкл считает, что луна-Нерио могла существенно повлиять на форму и поверхность Марса.

Марс отличается от других планет нашей системы своей необычной формой и географией. На нем находятся самые высокие горы и самый большой каньон среди всех планет. Особенно интересует ученых выступ Тарсис, расположенный у экватора планеты. Эфроимский предполагает, что если Нерио была достаточно крупной, она могла "тянуть" за собой материал поверхности Марса, создавая вздутия. Когда планета остыла, эти вздутия застыли, формируя рельеф.

Также ученый рассматривает возможность, что Нерио могла быть уничтожена или захвачена другим космическим телом, в результате чего образовались два маленьких спутника Марса - Фобос и Деймос.

Эфроимский подчеркивает, что для подтверждения его гипотезы необходимы дополнительные исследования. Он уверен, что эта теория может открыть новые перспективы для изучения Марса и его уникальных особенностей.