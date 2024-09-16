Арестованные являются генеральным директором и главным инженером китайской полупроводниковой компании.

В Южной Корее разгорелся скандал вокруг крупной технологической кражи. Бывшие топ-менеджеры известной компании Samsung обвиняются в передаче секретных технологий Китаю. Эти технологии касаются производства памяти DRAM, которая является ключевым элементом в современной электронике.

Два бывших руководителя были арестованы. Их подозревают в нарушении законов о защите промышленных технологий. Эти лица занимали высокие должности в Samsung, а теперь оказались в центре скандала, связанного с созданием полупроводникового предприятия в Китае.

По информации СМИ, арестованные поддерживали связи с китайскими властями и обеспечили передачу более 600 важных документов, касающихся производства DRAM. Они также привлекали к работе в Китае корейских инженеров, предложив им высокие зарплаты.

В результате этих действий в Китае была создана полупроводниковая компания с производственными линиями, похожими на Samsung. Эта компания уже начала разработку прототипов в апреле 2022 года, но массовое производство пока не налажено.

Следствие утверждает, что более 30 сотрудников Samsung перешли на работу в китайскую компанию, что вызывает серьезные опасения на родине.