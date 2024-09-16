Используя новый метод с меньшим лазером, они воссоздали условия, похожие на те, что встречаются внутри звезд и планет.

Раньше для подобных экспериментов нужны были огромные лазеры. Но теперь, благодаря работе группы из исследовательских центров Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf и European XFEL, достаточно маленького лазера. Они стреляли по медной проволоке лазерными импульсами, создавая ударные волны. Эти волны генерировали высокие давления и температуры, которые затем изучались с помощью рентгеновских вспышек.

Этот метод позволил ученым наблюдать за процессами внутри проволоки и измерить созданные условия. Они достигли давления в 800 миллионов раз выше атмосферного и температуры в 100 000 градусов по Цельсию. Это сравнимо с условиями в короне белого карлика или внутри гигантских газовых планет.

Теперь команда планирует использовать другие материалы, включая железо и пластик, что может принести новые открытия не только в астрофизике, но и в других областях науки, например, в исследованиях термоядерного синтеза.

Этот эксперимент показывает, как современные технологии открывают новые горизонты для понимания Вселенной и материалов, из которых она состоит.