Механизм всасывания — по всей ширине корпуса.

Студенты из России создали новый робот-пылесос, который обещает стать "идеальным помощником" в уборке дома. Этот робот отличается от других тем, что может всасывать пыль по всей ширине своего корпуса, делая уборку даже в самых труднодоступных местах лучше, чем обычные устройства.

Разработка принадлежит выпускникам Университета МИСИС. Они особо подчеркивают, что их изобретение способно качественно убирать в углах и вдоль стен, где обычно скапливается пыль. Это стало возможным благодаря перемещению щелей всасывания к краям робота и обеспечению равномерной скорости всасывания.

Одной из уникальных особенностей является автоматическая замена салфеток для влажной уборки, что избавляет пользователя от необходимости делать это самостоятельно. Эта функция была реализована с помощью 3D-печати.

Сергей Трушин, главный разработчик, отмечает важность создания российской технологии в условиях, когда на рынок ежегодно поступает около 1,6 млн импортных роботов-уборщиков. По его словам, новый робот не только способствует улучшению качества уборки, но и поддерживает отечественное производство.

В дальнейшем разработчики планируют внедрить цифровые системы управления для еще большего удобства использования робота в домашних условиях. Этот прототип уже показывает, что уборка может быть не только эффективной, но и максимально удобной для пользователя.