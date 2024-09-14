Новый сварочный кондуктор позволит выпускать машины быстрее.

УАЗ обновил производство своих популярных моделей "Патриот", "Пикап" и "Профи". Благодаря новому оборудованию - сварочному кондуктору, процесс сварки стал проще и быстрее. Это устройство, весом в 600 кг, разработано собственным подразделением компании "УАЗ-Техинструмент". Оно способно выдержать до 1 млн рабочих циклов благодаря использованию пневмоцилиндров и дросселей. К тому же, все контактирующие с деталями элементы сделаны из особой стали, а для защиты от коррозии применен специальный состав.

Суть работы устройства заключается в том, что детали для сварки последовательно укладываются в него. Затем с помощью девяти пневмоцилиндров они фиксируются в нужном положении, после чего производится сварка. Если нужно перейти на выпуск другой модели, достаточно просто поменять некоторые компоненты и настройки устройства. Это нововведение позволит УАЗу ускорить процесс производства и повысить качество сварных швов на своих автомобилях. Такие улучшения являются частью большой программы модернизации, направленной на то, чтобы сделать машины более надежными и доступными для покупателей.



