Продолжают выдавливать части ВСУ из Курской области.

Только позавчера вечером, 10 сентября 2024-го года, начали приходить первые сообщения о начале российского наступления в Курской области, а уже вчера появились первые видимые результаты. Речь идет об освобождении населенных пунктов Краснооктябрьское и Вишневка, которые расположены на правом берегу реки Сейм к юго-западу от Коренево.

Российские войска нанесли массированный и внезапный для украинцев удар по западному флангу группировки ВСУ и начинают освобождать российскую землю. В ходе контрнаступления было освобождено село Краснооктябрьское и Вишневка, которые ранее считались входящими в линию украинской обороны в Кореневском районе. При освобождении населенных пунктов российские бойцы захватили две группы украинцев, которые утверждают, что они простые мобилизованные и не имеют отношения к ГУР МО и прочим формированиям. Сейчас с пленными работают следователи, которые будут выяснять насколько эти солдаты правдивы в своих заявлениях.

Напомним, что в момент украинского вторжения в атаке участвовали в основном наиболее подготовленные бригады и особые подразделения, включающие иностранных добровольцев. Однако недавно прошла новость, что часть резервов Сырский вывел из Курщины и направили на Покровское направление. Если слова пленных подтвердятся, то станет понятно – в Курщине оставили не самые подготовленные подразделения или вообще тероборона.

В любом случае с освобождением Краснооктябрьского и Вишневки стало очевидно, что украинцы не смогли за месяц создать эшелонированную линию обороны и теперь освобождение Курской области — это вопрос времени.