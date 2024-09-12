Удар был нацелен по элитной бригаде ВСУ.

Российская армия продолжает продвижение на востоке Харьковской области в районе населенного пункта Купянск. На этот раз был нанесен массированный удар фугасными авиабомбами с УМПК по деревне Колесниковка, где ВСУ развернули серьезную сеть укреплений. Кроме того, стало известно, что на это направление украинское командование перебросило часть подразделений элитной украинской 3-й бригады, которая часто используется Киевом для предания событиям медийного эффекта.

Населенный пункт Колесниковка находится на восточном берегу Оскольского водохранилища к югу от Купянска, который является важным центром обороны ВСУ в восточной части Харьковщины. Ранее на этом направлении была освобождена Синьковка, которую штурмовали с переменным успехом в течении осени 2023 – весны 2024 года. Согласно полученным данным, позиции были в прямом в смысле перекопаны 500 килограммовыми авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

В целом российская армия постепенно берет под контроль все больше восточной части Харьковской области, что вынуждает украинское командование перебрасывать туда подкрепления. Также не стоит забывать про северную часть области, где наступательные действия происходят в районе Волчанска и села Глубокое, куда ВСУ также регулярно направляет резервы для проведения встречных атак.