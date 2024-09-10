Такой вот интерактивный контент запустили на площадке.

На платформе "VK Видео" появилась новинка: теперь зрители могут сами влиять на развитие событий в видео. Это значит, что каждый может стать частью истории, выбирая, как поступит главный герой. Такой подход делает просмотр видео похожим на увлекательное путешествие, где исход зависит от решений зрителя.

Среди первых интерактивных видео есть проекты с известными блогерами. Например, можно помочь Владу А4 выбраться из кошмарного сна или подобрать наряд для Миланы Стар на важное событие. Для детей тоже найдется много интересного: они могут участвовать в приключениях любимых мультгероев, решая задачки и выбирая, как будет развиваться сюжет.

Чтобы влиять на историю, достаточно в нужный момент нажать на кнопки или определенные области экрана. Это позволяет зрителям не только следить за сюжетом, но и активно участвовать в его создании, пробуя разные варианты развития событий.

"VK Видео" стала первой платформой в России, которая предложила такой формат. Теперь каждый может создать свое интерактивное видео, делая просмотр еще более интересным и захватывающим.