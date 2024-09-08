Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление на Покровском направлении и берут под контроль все больше территории и населенных пунктов. Однако главком ВСУ Александр Сырский полностью опровергает эту информацию в ходе своего интервью журналистке CNN Кристиане Аманпур. В заявлениях Сырского мелькали тезисы вроде того, что ВС РФ не продвинулись ни на метр в районе Покровска и вообще украинской армии удалось стабилизировать ситуацию и полностью убрать наступательный потенциал россиян.

«Мы усилили свою обороноспособность в этом районе» - рассказывает Александр Сырский.

Что интересно, главком рассказывает журналистке, что ВС РФ за последние 6 дней не продвинулись на Покровском направлении ни на метр. Это заявление было высказано на фоне продвижения российских подразделений внутри Миргорода и Сухого Яра. Кроме того, Сырский рассказал, что ВСУ смогли сковать российскую армию и не дают ей нормально перебрасывать резервы и свободно маневрировать. Единственное исключение одна из бригад морской пехоты, которая не лишилась мобильности.

Сырский назвал Покровское направление наиболее сложным, но добавил, что именно здесь было главное боеспособное ядро ВС РФ и наиболее подготовленные резервы. Поэтому приостановка российских войск под Покровском привела к снижению темпов наступления на остальных направлениях. При этом главком не уточнял никаким образом, что именно предпримет командование ВСУ для возвращения утраченных под Покровском территорий и про дальнейшие планы контрнаступлений.