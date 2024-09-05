Появилось новое заявление главы МИД Украины Кулебы

Еще с далекого 2014-го года украинская власть рассказывает своему народу про "вот-вот, и вступим в НАТО". При этом с момента начала СВО эта риторика только усилилась, так как вступление в блок преподносится, как решение всех украинских проблем. В тоже самое время именно стремление Украины в Североатлантический альянс считается одной из причин начала СВО. На фоне последних событий появилось заявление главы украинской дипломатии Кулебы, который заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО еще до начала следующего саммита в Гааге.

Никаких подробностей в своем заявлении Кулеба не привел, но также добавил, что с места сдвинулось решение нескольких вопросов, которые ранее мешали вступлению страны в блок. При этом больше всего это похоже на очередную попытку в очередной раз показать, что подвижки в этом вопросе идут и не стоит об этом беспокоится. Что интересно на этом фоне появляется информация, что Кулеба подает в отставку, как и еще несколько министров из кабинета Шмыгаля.

Что касается вступления страны в НАТО, то за время СВО по ускоренной программе в блок вступили Швеция и Финляндия, которые ранее позиционировали себя, как нейтральные страны. При этом Швеция еще и долго не могла попасть в альянс из-за протеста со стороны Турции, но и этот вопрос был успешно решен. В начале лета 2024-го года Кулеба уже выступал с вдохновляющей речью на тему вступления в НАТО и помощи со стороны западных политиков, которые разработают для страны дорожную карту и помогут все сделать правильно.