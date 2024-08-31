И взяли под контроль шахту имени Коротченко

Оборона ВСУ на Покровском направлении продолжает сыпаться под ударами российской армии. Так, на момент 20:30 28 августа 2024-го года, подразделения ВС РФ смогли полностью взять под контроль одну из важнейших шахт Украины, носящую имя Коротченко. Также приходят сообщения что российские подразделения продвигаются к центру города Селидово и уже контролируют до 25% населенного пункта, а еще часть стала «серой зоной». Ранее украинское командование планировало, что Селидово станет серьезным очагом обороны на этом направлении, но из-за проблем с личным составом планы оказались нарушены.

Российские войска успешно взяли под свой контроль и расположенный неподалеку от Селидово террикон, который украинцы использовали в качестве позиций для наводчиков огня. Есть большая вероятность, что в скором времени Селидово пополнит список взятых под контроль населенных пунктов на Покровском направлении, присоединившись к Градовке, Новоградовке и прочим.

«Неважно, насколько мощны укрепления, они падут, если их обороняют 10-20% от необходимого количества личного состава. Обычно и россияне, и украинцы передислоцируют те или иные подразделения для стабилизации проблемных секторов. Однако украинская оборона на Харьковском направлении и операция в Курской области сильно снизили количество доступных резервов. Это не означает, что Покровск обречён, но шансы на успешную оборону города уменьшились» - пишет украинский военный с позывным Татаригами.

Стоит напомнить, что Покровское направление — это крайний запад Донецкой народной республики и дальше располагается Днепропетровская область. Граница области всего в 25 км от города Покровск, через который шла логистика ВСУ в ДНР. Украинские командиры также опасаются, что ВС РФ не остановятся на Покровске и пойдут дальше на запад, но пока это только их опасения и никакие факты не подтверждают опасения.