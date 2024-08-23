Главная особенность - автомобиль будет гибридным.

Новый гибридный XC90 обещает заимствовать элементы дизайна от своего "электрического брата" EX90, делая акцент на электрификации. Одной из главных "фишек" дизайна нового Volvo XC90 являются Т-образные передние фары, которые получили название "молот Тора" - по форме они напоминают мифическое оружие скандинавского бога. Этот элемент дизайна останется и в гибридной версии, но подробности пока держатся в секрете.

Что касается продаж, то у Volvo с этим все довольно неплохо. В июле текущего года компания продала 57 447 автомобилей, что на 6% больше, чем в июле прошлого года. С начала 2024-го года компании удалось реализовать 445 520 автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако на китайском рынке наблюдается спад - продажи упали на 31%, составив всего 9 775 автомобилей.