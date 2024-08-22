Эти ракеты смогут бить в глубину России.

Американское руководство продолжает насыщать украинскую армию высокоточными средствами поражения, но с каждым разом козырей остается все меньше. Так, в западной прессе начали обсуждать перспективу передачи ВСУ высокоточных, а главное дальнобойных ракет, JASSM. Дальность полета такой крылатой ракеты может достигать 1000 км и этом может резко перевернуть картину происходящего в зоне СВО, так как украинцы станут способны бить по глубокому российскому тылу. В частности, об этом рассуждает автор издания Army Reconstitution.

Как пишут в издании, ракеты «воздух-земля» JASSM имеют возможность наведения по GPS и GSM, что позволяет бить максимально точно. При этом внушительная дальность полета позволит дотягиваться до многих стратегических объектов и логистических узлов ВС РФ.

«Эта возможность изменит правила игры, поскольку позволит Украине поражать ранее недоступные районы без риска для авиации или наземных сил» - пишет автор издания.

Также идут рассуждения насчет того, что передача JASSM якобы может стать переломным моментом в ходе всего конфликта, так как это последнее конвенциональное оружие, которое может повлиять на ход СВО. После JASSM остается только ядерное оружие, а это уже совсем другая игра. Кроме того, с передачей крылатых ракет этого типа Россия может начать применять другие средства для защиты от них. В том числе комплексы С-400 «Триумф» и системы РЭБ, работающие на подавление спутниковой связи.

«Способность наносить глубокие удары по территории, которая ранее считалась безопасной, заставит Россию пересмотреть свою оборонную стратегию. РФ необходимо будет перенаправить ресурсы на защиту критически важной инфраструктуры, тем самым ослабив свои возможности на переднем крае» - добавляет издание.