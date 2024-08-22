Консоли выйдут уже этой зимой.

Atari возвращает нас в прошлое, представляя обновленную версию своей легендарной консоли - Atari 7800+. Новая модель станет компактнее и мощнее предшественника 1986 года. Самое главное, что она теперь может подключаться к современным телевизорам и мониторам через HDMI.

Цена новинки составляет всего $130. При этом Atari 7800+ не забывает о своих корнях и поддерживает игры на картриджах от Atari 2600 и 7800. Это означает, что владельцы новой консоли получат доступ к огромной коллекции классических игр. В комплекте с консолью идет игра Crystal Quest от Bentley Bear, а также кабель USB-C для питания.

Одной из особенностей Atari 7800+ является возможность выбора между широкоформатным изображением и классическим форматом 4:3, что позволяет наслаждаться играми так, как вам удобно. Кроме самой консоли, Atari анонсировала выпуск новых беспроводных аксессуаров: геймпада CX78+ и джойстика CX40+, которые будут стоить по $35. Геймпад CX78+ обещает до 25 часов игры без подзарядки, а джойстик CX40+ — до 30 часов. Оба устройства заряжаются через USB-C и совместимы не только с новой консолью, но и с ПК.

Запуск Atari 7800+ и новых контроллеров запланирован на зиму 2024 года. Это отличная новость для всех, кто скучал по классике или хочет познакомиться с ней в новом качестве. Atari делает ставку на ностальгию, но при этом не забывает о современных технологиях и удобстве пользователей.