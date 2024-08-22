В Москве появилась возможность купить кроссовер Skoda Kamiq GT по сниженной цене — всего за 2,9 млн рублей. Ранее такая же модель у того же продавца обходилась покупателям в 4 млн рублей. Снижение стоимости объясняется введением в продажу более простой версии автомобиля, хотя подробности об изменениях в комплектации не раскрываются.

Skoda Kamiq GT за 2,9 млн рублей оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. По всей видимости, автомобиль имеет передний привод.

Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет надежный и доступный автомобиль для города. Skoda Kamiq GT сочетает в себе комфорт, современные технологии и экономичность, делая его отличным выбором для широкого круга покупателей. Жаль, что пока нет никакой более конкретной информации.