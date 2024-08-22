Эти автомобили уже завоевали популярность на своем родном рынке, и есть все основания полагать, что они найдут своих поклонников и в России. Цена за машину в наиболее полной комплектации составляет 6,4 миллиона рублей. Однако для тех, кто ищет более доступный вариант, предлагаются модели по цене от 5,3 миллиона рублей.

Li Auto L6 - это кроссовер с гибридным двигателем мощностью 408 лошадиных сил и полным приводом. Автомобиль имеет клиренс 180 мм. Хотя в нем нет пневмоподвески, дорожный просвет можно регулировать, изменяя загрузку машины.

Внутри авто установлены два экрана с диагональю 15,7 дюйма и разрешением 3К. Кроме того, в салоне предусмотрена атмосферная подсветка и панорамная крыша. В топовой комплектации автомобиль также оснащен аудиосистемой с 19 динамиками и продвинутой системой автономного вождения с лидаром, обеспечивающей безопасность и комфорт в дороге.