В начале этой недели в Литве началось масштабное строительство военного городка, предназначенного для размещения на территории страны воинского контингента НАТО в виде одной бригады Бундесвера.

Союзные литовскому правительству немцы перекинут для «защиты» Литвы боеготовую бригаду численностью в 4000 человек вместе с военной техникой и даже семьями военнослужащих. Оценочная стоимость проекта оценивается в миллиард евро, который выделят из бюджета страны.

Изначально планировалось, что немецкие военные отправятся защищать границы НАТО от РФ в виде обычного воинского контингента и будут жить на военной базе. Однако продвинутые немецкие военнослужащие начали апеллировать к своим гражданским правам, что им это не надо, но сверху пришел приказ и бурления затихли. Правда были даны послабления и виде перемещения не только военных, но и их семей. Именно для этого и строят полноценный городок, а не банальные бараки.

«Мы потратим около €1 млрд до 2027 года на создание и развитие базы. Это один их крупнейших строительных проектов в нашей стране за всю новейшую историю независимости» - высказался начальник штабов армии обороны Литвы Раймундас Вайкснорас.

Что интересно в ряде источников строительство городка для размещения сил Бундесвера называют крупнейшим строительством свободной Литвы. При этом за скобки выносят советский период, когда страну буквально вытаскивали за уши в индустриальную эпоху. Кроме того, новая база будет расположена всего в 20 км от белорусской границы, что намекает на основную задачу размещенного там контингента.

«Бригада будет действовать как гарантия для нашего населения и как сдерживающий фактор, чтобы вытеснить русских» - добавляет начальник штабов.