Российские войска практически вышли к Селидово, да и до Мирнограда с Покровском осталось не так далеко.

Вооруженные силы РФ продолжают успешно наступать на Покровском направлении к западу от Донецкой агломерации и подошли вплотную к городу Селидово. В результате чего официальный Киев через вице-премьера Ирину Верещук заявил об эвакуации сразу трех городов в районе Покровска.

Как говориться в официальном заявлении, жителям Покровска, Селидово и Мирнограда предлагается покинуть населенные пункты. В черте городов должны остаться только вооруженные силы и нацгвардия, которые будут их оборонять. Тут стоит отметить тот факт, что Покровск сегодня является важным логистическим центром, через который идут поставки засевшей в части ДНР большой войсковой группировки.

«Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы... Понимаю, что в эвакуации можно столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами на линии огня» - заявила Верещук.

ВСУ будут оборонять Покровск изо всех сил, так как город прикрывает дорогу на Днепропетровскую область, из которой и шли подкрепления и грузы военного назначения. Кроме того, выход к Селидово позволяет российским войскам наносит удары в тыл группировке украинских войск, засевших в Курахово. Этот населенный пункт находится западнее Марьинки и именно в его сторону двигались войска РФ через Георгиевку.