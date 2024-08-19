Жители Калифорнии теперь могут использовать свои iPhone и Apple Watch как цифровой кошелек для водительских прав и удостоверений личности. Это нововведение, разработанное в сотрудничестве с правительством штата, делает процесс предъявления документов проще и безопаснее.

Вице-президент Apple, Дженнифер Бейли, поделилась, что компания стремится облегчить жителям Калифорнии использование цифровых версий водительских прав и удостоверений личности через Apple Wallet. Это не только удобно, но и повышает безопасность и конфиденциальность данных.

С помощью Apple Wallet можно легко и безопасно подтверждать свою личность или возраст в различных местах, от аэропортов до различных компаний, используя только свой iPhone или Apple Watch. Эта функция особенно полезна на контрольно-пропускных пунктах TSA и при использовании определенных приложений.

Это значительный шаг вперед в области цифровой идентификации, позволяющий пользователям оставаться на связи и защищенными в современном мире. Теперь, благодаря сотрудничеству с правительством Калифорнии, Apple предлагает еще один способ упростить повседневную жизнь своих пользователей.